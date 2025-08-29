سندھ کووِڈ 19پیرامیڈیکس کا 2ستمبر سے احتجاجی تحریک کا اعلان
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )سندھ کووِڈ-19 پیرامیڈیکس ایسوسی ایشن کے صوبائی جنرل سیکریٹری معروف پلاری، صوبائی صدر سعید کمبھارودی ودیگر نے جاری بیان میں کہا کہ سندھ بھر کے کووِڈ پیرامیڈکس گزشتہ پانچ برس سے۔۔۔
محکمہ صحت میں دن رات خدمات انجام دے رہے ہیں مگر سندھ کابینہ نے ان کی قربانیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے برطرفی کا فیصلہ کیا، جو ہزاروں خاندانوں کے مستقبل پر کاری ضرب ہے ۔رہنماؤں نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر اسد کھتری اور سیکریٹری ہیلتھ ریحان بلوچ نے سندھ کابینہ میں ان کی سمری غلط انداز میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا مؤقف ہے کہ کووِڈ ختم ہوچکا ہے تو پھر ڈاکٹرز اور نرسز کو مستقل کیوں کیا گیا اور پیرامیڈکس سے پانچ برس تک ڈیوٹی کیوں لی گئی؟۔رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ کووِڈ پیرامیڈکس کی سروس میں مزید ایکسٹینشن دی جائے اور انہیں مستقل کیا جائے ، بصورت دیگر احتجاجی تحریک کو بچوں سمیت مزید وسعت دی جائے گی۔ اعلان کے مطابق 2 ستمبر کو لاڑکانہ ڈویژن میں پریس کلب اور ڈی سی ہاؤس کے سامنے ، 3 ستمبر کو حیدرآباد اور 8 ستمبر کو کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرے کئے جائیں گے۔