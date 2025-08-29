لاڑکانہ:ڈاکوؤں کی فائرنگ سے باپ بیٹا قتل، ورثاء کا دھرنا
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)لاڑکانہ کے قریب تھانہ باقرانی کی حدود گاہی واہ کے نزدیک گاؤں قلندر بخش سہڑو میں مسلح ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ اور تشدد کرکے 65 سالہ عبدالقادر سہڑو اور ۔۔۔
ان کے 35 سالہ بیٹے فاروق سہڑو کو قتل کردیا، جبکہ رکشے میں موجود ان کے بھائی محمد مل سہڑو کو اسپتال منتقل کیاگیا۔ ڈاکو واردات کے بعد فرار ہوگئے ۔واقعے کے بعد ورثاء نے مقتولین کی لاشوں کے ہمراہ ایئرپورٹ روڈ پر دھرنا دیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو فی الفور گرفتار کرکے انصاف فراہم کیا جائے ۔ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران سے رپورٹ طلب کرلی ۔