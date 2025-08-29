لاڑکانہ میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے ، نثار کھوڑو
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ) پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ ملک میں بھاشا،مہمند اور دیامر ڈیم کی تعمیر جاری ہے ، لہٰذا ان منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے ۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ فی الحال سندھ کابینہ میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں، تاہم پارٹی قیادت جب چاہے ردوبدل کر سکتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، سیلاب متاثرین کے نقصان کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں ۔ یہ بات انہوں نے پی پی پی لاڑکانہ ڈویژن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کہی ۔ اجلاس میں ایم این اے اعجاز جکھرانی، جنرل سیکریٹری عبدالفتاح بھٹو، قمرالدین گوپانگ سمیت مختلف اضلاع کے عہدیداروں نے شرکت کی۔انہوں نے مزید کہاکہ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو بھی پنجاب جائیں گے ،تاکہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا جا سکے ۔نثار کھوڑو نے خدشہ ظاہر کیا کہ 2 سے 3 ستمبر کے دوران 6 سے 7 لاکھ کیوسک پانی گڈو اور تونسہ بیراج کے درمیان سندھ دریا میں شامل ہوگا، جس کے اثرات پر نظر رکھنا ہوگی۔ لاڑکانہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نے کہا کہ بھٹی برادری کے نوجوان کے قتل اور دیگر واقعات سے امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے ۔ پولیس کو معلوم ہے کہ مجرم کون ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ کو بھی جرائم پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہوسکے۔