میرپورخاص :بجلی کے نظام میں بہتری کے منصوبوں کی منظوری
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)چیف ایگزیکٹو آفیسر حیسکو فیض اللہ ڈاہری نے وزیراعظم کے اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت بجلی کے نظام میں انقلابی اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے میرپورخاص کیلئے ورلڈ بینک اور ELRDOP فنڈنگ سے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی،ان منصوبوں کی تکمیل کے۔۔۔
بعد میرپورخاص سرکل میں بجلی کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی اور صارفین کو فوری ریلیف میسر ہوگا۔تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ (ن) سندھ کے نائب صدر چودھری سجاد احمد اور آصف معراج راجپوت نے سی ای او حیسکو فیض اللہ ڈاہری سے ملاقات کی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے اصلاحاتی ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران میرپورخاص اور ڈگری گرڈ اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن، فیڈر بائیفریکیشن اور اضافی ٹرانسفارمرز کی تنصیب کے منصوبوں پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پربتایاگیاکہ فنڈنگ کے تحت میرپورخاص میں 2 کروڑ 27 لاکھ روپے مالیت کے 7 منصوبوں کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ، ان منصوبوں میں LT نیٹ ورک ریہیبلیٹیشن، اضافی 100 kVA ٹرانسفارمرز کی تنصیب اور اوورلوڈنگ کے مسائل کا حل شامل ہے ۔ یہ منصوبے رحیم نگر، محمود راجپوت وکیل، گلشن حیدر یوسف آباد، پریتم کالونی، گلبہار کالونی، جمناداس 2، غریب آباد، ٹورآباد، لال چند آباد، سیٹلائٹ ٹاؤن، ہیرآباد، نیو ٹاؤن، کریم آباد سمیت دیگر علاقوں میں مکمل کیے جائیں گے۔