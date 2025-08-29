سب سے بڑا مسئلہ زمینوں پر قبضوں کا ہے ،ڈی آئی جی
کراچی(کامرس رپورٹر) ڈی آئی جی پولیس ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈاکٹر فرخ علی نے کہا ہے کہ کراچی شہر میں سب سے بڑا مسئلہ زمینوں پر قبضوں کا ہے ، آباد کو چاہیے کہ سندھ حکومت کے ساتھ ملکر ایسی قانون سازی کی جائے۔۔۔
جس سے زمینوں پر قبضوں سے متعلق فوری جانچ پڑتال کی جاسکے ۔ انہوں نے آباد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آباد ممبران کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر آباد کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید نے کہاکہ وزیر داخلہ ضیاالحسن لنجار کی سربراہی میں بننے والے اینٹی انکروچمنٹ اینڈ لینڈ گریبنگ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کرایا جائے تو زمینوں پر قبضوں کے مسائل کافی حد حل کیے جاسکتے ہیں ۔ ڈی آئی جی ڈاکٹر فرخ علی کا کہنا تھا کہ زمینوں پر قبضہ کرنے والے فریق اور حقیقی فریق کی نشاندہی کرنا ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے ،قبضوں میں محکمہ ریونیو کا عملہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ سال 2002 سے قبل جعلی چیک دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنا انتہائی مشکل عمل ہوتا تھا لیکن قانون سازی کے بعد اب چیک باؤنس ہونے پر فوری کارروائی ہو جاتی ہے ۔ اگراینٹی انکروچمنٹ اینڈ لینڈ گریبنگ کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کیا جائے تو بیشتر مسائل فوری حل ہوسکتے ہیں۔