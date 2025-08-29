ٹریفک نظام میں بہتری کیلئے ڈی آئی جی کے 7احکامات
کراچی (آئی این پی)کراچی شہر میں حادثات کی روک تھام ٹریفک کی روانی اور دیگر اہم معاملات پر ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے تمام متعلقہ افسران کو 7 اہم احکامات جاری کیے ہیں۔۔۔
ڈی آئی جی ٹریفک کے احکامات میں کہاگیا کہ چوراہوں اور سگنلز پر بھیک مانگنے والوں کو فوری گرفتار کر کے مقامی پولیس کے حوالے کیا جائے ۔جو اسکول مرکزی شاہراہوں پر ہوں اور ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہوں، وہاں متعلقہ افسران صبح اور چھٹی کے وقت خود موجود رہیں، اسکولوں کے باہر ٹریفک کو قابو میں رکھیں اور طلبہ کو لینے آنے والی گاڑیاں باقاعدہ قطار میں منظم طریقے سے کھڑی کروائیں۔تمام چوراہوں کو مکمل طور پر خالی رکھنے اور چوراہے سے 50 میٹر فاصلے تک ناجائز تجاوزات یا پارکنگ کی اجازت نہ دی جائے ۔کسی صورت بسوں کی چھت پر مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت نہ دی جائے ، تمام رکشے اورچنگ چی اپنی نمبر پلیٹیں واضح طور پر نصب کروانے کے اقدامات کریں، اور کسی بھی صورت نابالغ ڈرائیونگ کی اجازت نہ دی جائے ۔کسی بھی فیکٹری، ادارے یا دفتر کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کا معائنہ کریں، نمبر پلیٹس، ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز، سائیڈ مررز اور چین درست حالت میں ہوں، سوار کے پاس اصل ڈرائیونگ لائسنس اور ہیلمٹ بھی ہو، بہ صورت دیگر جب تک مالکان شرائط پوری نہ کر لیں موٹر سائیکلیں ضبط کر دی جائیں۔ اہلکار کی وردی صاف ستھری اور شان دار نظر آنی چاہیے ۔