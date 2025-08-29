کمشنر کی ہدایت پرمختلف علاقوں سے تجاوزات کاخاتمہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف مہم جاری ہے ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ کے مطابق کورنگی وسطی کیماڑی اور غربی اضلاع میں مختلف علاقوں میں ۔۔۔
سافٹ تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنرز سے کہا ہے کہ وہ تجاوزات کے خاتمے کی مہم جاری رکھیں یقینی بنائیں جو تجاوزات ہٹائی جائیں دوبارہ قائم نہ ہوں تجاوزات کی روک تھام کیلئے نتیجہ خیز اقدامات کریں اور موثر کارروائی کریں۔انہوں نے کہا کہ مصروف سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک روانی متاثر ہورہی ہے اس کی روک تھام کے لیے موثر اور مسلسل کارروائی کی ضرورت ہے ۔ دریں اثنا مختلف ڈپٹی کمشنر ز نے کمشنر کراچی کو تجاوزات کے خلاف کارروائی کی رپورٹ معہ تصاویر اور ویڈیوز پیش کی ہیں ۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے مطابق کورنگی نمبر ڈھائی ، شاہ فیصل نمبر ایک اور باغ کورنگی میں اسسٹنٹ کمشنرز نے سافٹ تجاوزات کے خلاف کارروائی کرکے ہٹادیا ہے اسی طرح ڈپٹی کمشنر وسطی طحہ سلیم کے مطابق گول مارکیٹ ناظم آباد اور یو سی حیدری میں تجاوزات کی وجہ سے شہریوں اور ٹریفک کو دشواریوں کا سامنا تھا ان کے خلاف کارروائی کرکے ہٹادیا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کیماڑی راجہ طارق چانڈیو کے مطابق سائٹ سب ڈویژن اور شیر شاہ میں کارروائی کے مختلف سافٹ تجاوزات کی کو ہٹا دیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر غربی ذوالفقار میمن کے مطابق یوسف میمن گوٹھ میں کارروائی کرکے تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں۔