سی ڈی سی اور اے کے ڈی سکیورٹیز کے درمیان معاہدہ
کراچی(سٹی ڈیسک)سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (سی ڈی سی)نے اے کے ڈی سکیورٹیز لمیٹڈ کو اپنے راست ایگریگیٹر پلیٹ فارم میں شامل کرلیاہے ۔ جس سے سرمایہ کار محفوظ اور فوری طورپر اپنی رقوم منتقل کرسکیں گے ۔۔۔
مائیکرولنکس لمیٹڈ کے تعاون سے نافذ کیا گیا یہ اسٹریٹجک انضمام پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں ڈیجیٹلائزیشن ، شفافیت اور کارکردگی کو فروغ دینے کیلئے سی ڈی سی کے ویژن میں ایک اہم پیش رفت کی عکاسی ہے ۔ سی ڈی سی کے ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں معاہدے پر سی ڈی سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بدیع الدین اکبر اور اے کے ڈی سیکیوریٹیز کی چیئرپرسن حنا جنید ڈھیڈی نے دستخط کیے ۔