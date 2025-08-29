فلور ملزمالکان کی من مانیاں،قیمتوں میں اضافے کے بعد آٹے کے بحران کا خدشہ
کراچی (این این آئی) فلور ملز مالکان کی جانب سے آٹا اور میدہ کی قیمتوں میں من مانے اضافے کے بعد شہر میں آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق کراچی میں آٹے کے بحران کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے ۔۔۔
، فلور ملز مالکان نے آٹا اور میدہ کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کردیا۔چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف کے مطابق ہول سیل میں فائن آٹے کی فی کلو قیمت 20 روپے اضافے کے بعد 95 روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ ڈھائی نمبر آٹے کی فی کلو قیمت 89 روپے تک جا پہنچی۔انتظامیہ نے فائن آٹے کی سرکاری قیمت 78 روپے اور ڈھائی نمبر آٹے کی 66 روپے فی کلو مقرر کی تھی، تاہم ریٹیل مارکیٹ میں فائن آٹا 110 روپے اور ڈھائی نمبر آٹا 95 روپے فی کلو تک فروخت ہورہا ہے ۔چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ کردیا ہے ، جس کے بعد چکی آٹے کی فی کلو قیمت 120 روپے تک پہنچ گئی ہے ۔آٹا چکی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا فروخت کرنا ممکن نہیں۔ شہریوں کو خدشہ ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو شہر میں آٹے کا سنگین بحران پیدا ہوسکتا ہے ۔شہریوں نے حکومتی رٹ میں ناکامی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ صرف دعووں اور بیانات تک محدود ہے ، متعلقہ حکام ایئر کنڈیشند کمروں سے باہر نہیں نکلتے ، دکاندار اپنی من مانی میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں گھریلو بجٹ بنانا دشوار ہوگیا۔