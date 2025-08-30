پولیس نے کمسن بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی،ملزمان فرار
کراچی (این این آئی)نارتھ کراچی میں پولیس نے کمسن بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس کے تعاقب پر کار سوار ملزمان کچھ فاصلے پر جا کر کار چھوڑ کر فرار ہوگئے جسے پولیس نے قبضے میں لے لیا۔
اس حوالے سے ایس ایچ او سرسید اسلم خان نے بتایا کہ نارتھ کراچی سیکٹر الیون سی ون میں کار میں سوار ملزمان نے گلی میں کھیلتے ہوئے 4 سالہ موسی کو اغوا کر رہے تھے کہ اس دوران وہاں موجود دیگر بچوں نے شور مچایا جس پر بچے کا ماموں بھی باہر نکل آیا۔لوگوں کو دیکھ کر کار سوار ملزمان موقع سے فرار ہوگئے جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے سرسید پولیس اور مدد گار 15 پولیس نے ملزمان کا تعاقب کیا اس دوران ملزمان نارتھ کراچی کلیانہ ٹاون کے قریب کار چھوڑ کر فرار ہوگئے جسے پولیس نے قبضے میں لے لیا۔انہوں نے تبایا کہ کار پر جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی جبکہ پولیس انجن اور چسز نمبر کی مدد سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔پولیس نے کار سے اہم شواہد حاصل کیے ہیں۔