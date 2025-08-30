سولجر بازار میں گھر سے خاتون کی گلہ کٹی لاش ملی،شوہر زیرحراست
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سولجر بازار تین نمبر کے قریب گھر سے خاتون کی لاش ملی۔خاتون کو تیز دھار آلے سے گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا۔مقتولہ کی شناخت کلثوم زوجہ قمر عابدی کے نام سے ہوئی۔
پولیس نے بتایا کہ مقتولہ کے شوہر کے مطابق وہ نجی ٹی وی چینل میں بطور کیمرہ مین کام کرتا ہے معمول کے مطابق آج صبح وہ اپنے گھر سے کام پر چلا گیا ، جاتے وقت اس کی اہلیہ اور سات سالہ بیٹی گھر میں سورہے تھے ۔قمر عابدی نے پولیس کو بتایا کہ وہ روزانہ گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا آج تالا لگانا بھول گیا تھا پولیس نے بتایا کہ مقتولہ سات سالہ بیٹی جاگی تو ماں کی لاش کو خون میں لت پت دیکھ کر شور مچایا جس پر رہائشی عمارت کے مکین فلیٹ کے باہر جمع ہوگئے ۔ پولیس نے بتایا کہ فلیٹ کے گیٹ پر تالا اندر سے لگا ہوا تھا جس پر پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کردیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرلیے گئے ہیں جبکہ مقتولہ کے شوہر کو شبہ پر حراست میں لے کر تھانے منتقل کردیا گیا۔