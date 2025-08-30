صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپری کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)بن قاسم تھانے کی حدود پپری کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے پولیس اہلکار متیرو خان بھرگڑی کے قتل کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔ بن قاسم تھانے میں درج مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ کیس سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔

ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکار متیرو خان بھرگڑی ڈیوٹی ختم کرکے گھر جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے اس پر حملہ کیا۔ تین موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے ہیڈ کانسٹیبل متیرو خان پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان 125 موٹر سائیکل پر فرار ہوگئے ۔ ایف آئی آر کے مطابق مقتول پولیس اہلکار کو بغل میں دو گولیاں لگیں جو پار ہوگئیں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کردی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی جگہ سے 9 ایم ایم پستول کے 3 خول اور خون کے نمونے تحویل میں لیے گئے ۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے ۔

