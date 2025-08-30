شہریوں کو نشہ آور چیز دے کر لوٹنے والے گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ فریئرپولیس کی کارروائی، رکشہ میں سوار شہریوں کو نشہ آور چیز دے کر لوٹنے والے ملزمان گرفتار۔
ملزمان رکشہ میں سوار افراد کو نشہ آور چیز پلا کر لوٹ لیتے تھے ۔تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ گرفتار ملزمان منشیات فروشی میں بھی ملوث ہیں ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہے اور اس سے قبل بھی متعدد بار گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔گرفتار ملزمان کے نام، محمد شکیل ولد اسلام علی ، انصار احمد ولد داد محمد ، اور لال ڈنو ولد محمد پناہی خان ہیں۔ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 985 گرام چرس برآمد ہوئی ۔