دودھ کی قیمتیں،کمشنر کو اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کاحکم

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کے تعین کے خلاف ڈیری فارمرز کی درخواست کی سماعت ہوئی۔

 درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ کمشنر کراچی کو اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بغیر دودھ کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے ۔ دالت نے ریمارکس دیے کہ کمشنر کراچی کو قانون کے مطابق تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ عدالت نے ایک ماہ کے اندر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت مکمل کرنے اور عملدرآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔

