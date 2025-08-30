تیز رفتار رکشہ الٹنے سے فٹ پاتھ پر سویا ہوا شخص ہلاک،3افراد زخمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ماڑی پورروڈ دعا ہوٹل کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق کلری تھانے کے علاقے ماڑی پورروڈ دعا ہوٹل کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے جنہیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کردیا گیا،حادثے میں ہلاک ہونے والے 55 سالہ مختیار مسیح ولد بشیر مسیح کے نام سے کی گئی،زخمی ہونے والوں میں 9 سالہ اسد ولد ارسد ،15 سالہ ریحان ولد عرفان اور55سالہ ارشاد شامل ہیں،ریسکیو حکام کے مطابق تیزرفتاررکشہ فٹ پاتھ سے ٹکرا نے کے بعد فٹ پاتھ پرسوئے ہوئے شخص پرالٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوگیا جبکہ رکشے میں سوار2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے ۔ ایس ایچ او کلری کے مطابق متوفی مختیارمسیح شیر شاہ میں کام کرتا تھا حادثے کے بعد رکشہ ڈرائیور فرارہوگیا ۔