فائر فائٹرز امیدواروں کے ہفتہ وار تحریری امتحانات کا انعقاد

  • کراچی
فائر فائٹرز امیدواروں کے ہفتہ وار تحریری امتحانات کا انعقاد

کراچی (این این آئی)پاکستان فیڈرل سول ڈیفنس ٹریننگ اسکول کراچی میں فائر فائٹرز حصہ اول کورس کے تحت تحریری امتحانات کا انعقاد کیا گیا، جس میں 99 سول ڈیفنس فائر فائٹرز امیدواروں نے شرکت کی۔

امتحانات کے دوران سینئر انسٹرکٹر و کلاس انچارج طاہر حسین شیخ, انسٹرکٹر محمد فیصل ندیم اور انسٹرکٹر محمد عارف نے کمرہ امتحانات کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے طاہر حسین شیخ نے کہا کہ تحریری امتحانات کے ساتھ ساتھ عملی مشقوں اور عملی امتحانات کا انعقاد بھی کیا جائے گا تاکہ امیدواروں کو فیلڈ میں درپیش چیلنجز کے لیے موثر طریقے سے تیار کیا جا سکے ۔

