گڈو بیراج پر 12لاکھ کیوسک پانی کا خدشہ، بڑے سیلاب کا خطرہ

  • کراچی
جیکب آباد (نمائندہ دنیا )سندھ کو ممکنہ طور پر ایک بڑے سیلاب کا سامنا ہے ، وفاقی حکومت کے محکمہ فلڈ فورکاسٹ ڈویژن نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چار روز میں گڈو بیراج پر 12 لاکھ کیوسک پانی آنے کا امکان ہے۔

رپورٹ کے مطابق بیراج کی گنجائش تو 12 لاکھ کیوسک ہے ، تاہم اس کا انفراسٹرکچر 1960ء کی دہائی کا پرانا ہے ، جو کسی بڑے دباؤ کے سامنے کمزور پڑسکتا ہے ۔فلڈ فورکاسٹ ڈویژن نے سندھ حکومت کو ہنگامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے ، تاہم تاحال سندھ حکومت کی طرف سے کوئی خاطرخواہ تیاری دیکھنے میں نہیں آئی۔ نہ بھاری مشینری پہنچائی گئی ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ سمیت کابینہ کے وزراء نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے ۔ وزیر اعلیٰ نے صرف چند وزراء کو فوکل پرسن مقرر کرنے پر اکتفا کیا ہے ۔ماہرین کے مطابق اگر پانی کی یہ سطح برقرار رہی تو سندھ کے اضلاع کشمور، شکارپور، جیکب آباد، قمبر شہداد کوٹ اور دادو سمیت بلوچستان کے صحبت پور، جعفرآباد، اوستہ محمد اور جھل مگسی کے علاقے شدید متاثر ہوسکتے ہیں۔ اس صورتحال میں تقریباً 35 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہوں گے ، لاکھوں مال مویشی ہلاک ہوسکتے ہیں اور زرعی زمینوں کا نصف حصہ تباہ ہونے کا خدشہ ہے ۔ذرائع کے مطابق ضلعی انتظامیہ جیکب آباد نے ابھی تک کوئی ہنگامی منصوبہ بندی نہیں کی۔ نہ ریسکیو کے لیے کشتیاں فراہم کی گئی ہیں اور نہ ہی کسی عملی حکمت عملی پر عمل کیا گیا ہے ۔ پی ڈی ایم اے سندھ نے چند اضلاع میں مشینری ضرور بھیجی ہے مگر یہ ناکافی ہے ۔ گزشتہ برس سماجی تنظیم سی ڈی ایف نے جیکب آباد کی ضلعی انتظامیہ کو چار کشتیاں فراہم کی تھیں، لیکن اس سال مزید کوئی اقدام سامنے نہیں آیا۔ فلڈ فورکاسٹ ڈویژن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر یہ پانی سیلابی کیفیت اختیار نہ بھی کرے تب بھی کچے کے علاقے بری طرح متاثر ہوں گے ، جہاں تقریباً 10 لاکھ افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔

 

