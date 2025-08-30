صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیل پٹرول پمپ کھولنے ،میونسپل افسران کیخلاف مقدمے کا حکم

  • کراچی
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)سندھ ہائی کورٹ میرپورخاص سرکٹ بینچ نے اسٹیشن چوک پر واقع راجہ اشتیاق کا سیل کیا گیا پیٹرول پمپ فوری طور پر کھولنے اور میونسپل کارپوریشن کے افسران سمیت پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالتی فیصلے کی اطلاع پر میونسپل کارپوریشن افسران میں کھلبلی مچ گئی۔واضح رہے کہ میونسپل کارپوریشن میرپورخاص نے چند ماہ قبل راجہ اشتیاق کے پیٹرول پمپ کی کیش کینسل کرکے اسے سیل کر دیا تھا۔ متاثرہ مالک کی جانب سے دائر درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کمشنر میونسپل کارپوریشن انس الرحمن سیال، انکروچمنٹ افسران اورنگزیب مغل، حاجی صدیق، ایس ایچ او ٹاؤن پولیس کامران ہالیپوٹو، عرض محمد مری اور دیگر 8 سے 10 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔عدالت نے مزید ہدایت دی کہ پمپ کو فوری طور پر کھول کر اس حوالے سے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے ۔ آخری اطلاع تک  نامزد کسی بھی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی تھی۔

 

