کمسن لڑکے سے زیادتی مجرم کو 14سال قید
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)فورتھ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عبدالحسیب ابڑو کی عدالت نے نوعمر لڑکے سے زیادتی کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر ایک مجرم کو 14سال قید اور 10لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنادی۔۔۔
جبکہ دو نامزد ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کردیا۔ مقدمہ 2023 میں درج ہوا تھا، جس کے مطابق 5 ستمبر 2023 کو 12 سالہ احسان علی شیخ کو ملزم ارشد علی کلہوڑو اور دیگر نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مرکزی ملزم ارشد علی کلہوڑو کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جبکہ دو نامزد ملزمان عباس علی قریشی اور وزیر علی دایو کو بری کردیا۔