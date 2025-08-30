سکھر :جشنِ میلادالنبی ؐشایانِ شان طریقے سے منانے کا اعلان
سکھر (بیورو رپورٹ)جشن میلادالنبی ؐ کی تیاریوں کے سلسلے میں میئر ہاؤس سکھر میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت میئر سکھر و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے کی۔
اجلاس میں ڈپٹی میئر ڈاکٹر ارشد مغل، میونسپل کمشنر، ٹاؤن چیئرمینوں اور ممتاز علما کرام نے شرکت کی۔اجلاس میں علما کرام نے جشن کے انتظامات کے حوالے سے اپنی آراء اور تجاویز پیش کیں۔ میئر ارسلان اسلام شیخ نے کہا کہ \"ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلادالنبی ﷺ کو شایانِ شان اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔\" انہوں نے اعلان کیا کہ شہر کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، چراغاں اور پینا فلیکس لگائے جائیں گے ، درگاہوں اور جلوس روٹس پر سبیلوں کا اہتمام ہوگا۔انہوں نے کہا کہ جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی، نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عاشقانِ رسول ﷺ کو کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔میئر نے مزید اعلان کیا کہ 1500 ویں ولادت باسعادت کے موقع پر میونسپل جناح اسٹیڈیم میں عظیم الشان نعتیہ پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک کے نامور نعت خواں بارگاہِ رسالت مآب ﷺمیں ہدیہ نعت پیش کریں گے ۔ پروگرام کی تاریخ مفتی ابراہیم قادری کی مشاورت سے طے کی جائے گی۔