صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی پارکنگ مافیا کے 5 کارندے گرفتار

  • کراچی
غیر قانونی پارکنگ مافیا کے 5 کارندے گرفتار

کراچی (آن لائن)ضلع جنوبی کراچی میں غیر قانونی پارکنگ مافیا کے خلاف ٹی ایم سی اور ٹریفک پولیس کا مشترکہ کریک ڈاؤن، شہریوں سے مفت پارکنگ کے باوجود فیس وصول کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔

 کارروائی شہری شکایات کے بعد کی گئی، جس میں گل پلازہ، ایم اے جناح روڈ اور اکبر روڈ کو ہدف بنایا گیا۔پولیس کے مطابق، تمام مقدمات تھانہ پریڈی میں ٹی ایم سی اور ٹریفک پولیس کی مدعیت میں درج کیے گئے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مفت پارکنگ زونز میں بھی مافیا زبردستی فیس وصول کر رہا تھا، جس سے عوامی شکایات میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔حکام کے مطابق، کریک ڈاؤن کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت

نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن