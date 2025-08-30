رینجرز کی اورنگی ٹاؤن میں کارروائی،بھتہ خور گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ)نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 10سے ڈکیتی، اسٹر یٹ کرائمز، بھتہ خوری اور منشیات فروشی میں ملوث انتہائی مطلوب ملزم ابر ار عرف جادو ولد مختیار کو گرفتار کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزم اسٹریٹ کرائمز، بھتہ خوری اور منشیات فروشی میں ملوث ہے ۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ 2017میں ملزم کی ملاقات لیاری گینگ وار کے کارندے امجد سے اس کے دوست حیات علی عرف سائل نے کروائی اور امجد کے کہنے پر اورنگی ٹاؤن کے علاقے ایرانی کیمپ میں 5دفعہ بھتے کی پرچیاں دیں جس میں ملزم نے 75ہزار سے زائد رقم وصول کی۔ جبکہ ملزم حیات علی عرف سائل ایک ماہ پہلے ہی سرجانی ٹاؤن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے ۔ جون 2025میں ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ زیڈ ایم سی پارک اورنگی ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر10عدد موبائل فونز اور 80ہزار روپے چھین کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگیا تھا۔دوران تفتیش ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر نمبر 10،منگل بازار، اُردو چوک، سنار مارکیٹ اور گردونواح کے علاقوں میں ڈکیتی کی 25سے زائد وارداتوں میں 55سے زائد موبائل فونز اور5لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹنے کا اعتراف بھی کیا ہے ۔گرفتار ملزم اور اس کا ساتھی امجد کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی میں ملوث رہے ہیں۔گرفتارملزم عادی مجرم ہے اوردستی بم بر آمد ہونے پر دہشتگردی کی دفعات کے تحت جیل جا چکا ہے ۔