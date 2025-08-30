صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محنت کش مغوی کی ویڈیو لواحقین کو موصول

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود گھگھر پھاٹک کے قریب بسوں کا اسٹارٹر محنت کش اکرم زہرانی کے اغوا کا معاملہ، ڈاکوؤں کی جانب سے لواحقین کو ویڈیو موصول ہوئی۔

 ڈاکوؤں نے ورثاء کو فون کال کرکے 2 کروڑ روپے ، دو آئی فون اور دوراڈو گھڑیاں تاوان کے عوض طلب کیں، اور نہ دینے کی صورت میں محنت کش کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ اس حوالے سے مغوی محنت کش کے بھائی اسلم زہرانی نے کہا کہ ہم غریب اور مجبور لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائی کو اغوا کاروں نے سامان دکھانے کے بہانے بلا کر ساتھ لے گئے اور اب اس کے اغوا کی ویڈیو وائرل کی گئی ہے ۔

 

