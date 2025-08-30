ٹرانسپورٹرز کے احتجاج کے خلاف مقدمہ درج
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گزشتہ روز لنک روڈ ایل آر سی کانٹا کے قریب ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کے خلاف تھانہ اسٹیل ٹاؤن میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔
مقدمہ سڑک بلاک کرکے ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمہ آٹھ نامزد سمیت پچاس سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق لنک روڈ پر ڈمپر و ٹرانسپورٹ یونین کی جانب سے مائنز اینڈ منرلز ڈیپارٹمنٹ کے خلاف احتجاج کیا جارہا تھا ۔50 سے 60 افراد نے دونوں سڑکوں پر پتھر رکھ کر سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کردیا تھا تاہم پولیس کی جانب سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہوگئے۔