مسیحاؤں کو دھمکیاں دینا شرمناک ، ندیم اعوان

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی جانب سے ڈاکٹروں کو نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکی کو ڈکٹیٹر شپ کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مسیحاؤں کو اس طرح دھمکیاں دینا نہ صرف غیر ذمہ دارانہ بلکہ انتہائی شرمناک رویہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب خود حکومتی نمائندے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں من چاہا اضافہ کرلیتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز اور دیگر محکموں کے ملازمین کو طاقت کے ذریعے دبانا کہاں کا انصاف ہے ؟کراچی صدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے باعث شہر میں اندھیر نگری اور اقربا پروری کا راج ہے جہاں عام ملازمین کے مسائل سننے کے بجائے انہیں دھمکایا جاتا ہے ۔ 

 

