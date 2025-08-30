آئی سی ایم اے اور انٹر بورڈ میں مفاہمت
کراچی(سٹی ڈیسک)انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی ایم اے ) اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈکے درمیان طلبہ کی اعلیٰ تعلیم، تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے۔۔۔
چیف منسٹر سندھ اسکالرشپ پروگرام کے تحت ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے جس کے تحت انٹربورڈ کراچی کے تحت انٹرمیڈیٹ کرنے والے طلبہ کو آئی سی ایم اے پاکستان کی طرف سے مجموعی طور پر 200 وظائف دیئے جائیں گے ۔ اس معاہدے کا مقصد انٹرمیڈیٹ طلبہ کو اسکالرشپس، تحقیقی معاونت اور پیشہ ورانہ مواقع فراہم کرتے ہوئے ان کے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانا ہے ۔ مفاہمتی یادداشت پر چیئرمین انٹربورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو جبکہ آئی سی ایم اے پاکستان کی طرف سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر اعجاز خان نے دستخط کیے ۔