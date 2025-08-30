صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی ایم اے اور انٹر بورڈ میں مفاہمت

  • کراچی
آئی سی ایم اے اور انٹر بورڈ میں مفاہمت

کراچی(سٹی ڈیسک)انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی ایم اے ) اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈکے درمیان طلبہ کی اعلیٰ تعلیم، تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے۔۔۔

 چیف منسٹر سندھ اسکالرشپ پروگرام کے تحت ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے جس کے تحت انٹربورڈ کراچی کے تحت انٹرمیڈیٹ کرنے والے طلبہ کو آئی سی ایم اے پاکستان کی طرف سے مجموعی طور پر 200 وظائف دیئے جائیں گے ۔ اس معاہدے کا مقصد انٹرمیڈیٹ طلبہ کو اسکالرشپس، تحقیقی معاونت اور پیشہ ورانہ مواقع فراہم کرتے ہوئے ان کے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانا ہے ۔ مفاہمتی یادداشت پر چیئرمین انٹربورڈ کراچی فقیر محمد لاکھو جبکہ آئی سی ایم اے پاکستان کی طرف سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر اعجاز خان نے دستخط کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹے کی قیمتوں میں اضافہ،چینی بھی مہنگی فروخت

ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی و پولیو کا اجلاس

صہیب بھرتھ کا کوٹ مومن کا دورہ،5افراد کو ریسکیوکیا

سسٹم کو تبدیل اور باریوں کا خاتمہ کرنا ہوگا ،ڈاکٹر طارق سلیم

محکمہ اوقاف کے یونٹس کے کرایوں میں اضافہ،کرایہ داروں کا اظہار تشویش،ہنگامی اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں نان ٹیچنگ سٹاف کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن