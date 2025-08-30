صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایس آئی کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ملیر پولیس کی جانب سے مقتول اے ایس آئی محمد خان ابڑو کے قتل میں ملوث ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ، ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 18 اگست کو اے ایس آئی محمد خان ابڑو کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔

ملیر پولیس نے قاتلوں کی تلاش کے لیے ہر پہلو سے تفتیش کی جس کے بعد قتل میں ملوث مرکزی ملزم قادر لاشاری کو گرفتار کرلیا گیا ہے ۔ قتل میں ملوث گینگ کے مزید پانچ افراد کی بھی شناخت ہوچکی ہے جنہیں جلد گرفتار کیا جائے گا۔ایس ایس پی ملیر نے کہا کہ وہ علاقے جہاں پولیس نہیں جاتی تھی، وہاں بھی آپریشن کیے گئے ہیں۔ مجرمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے اور محمد خان ابڑو کے قاتلوں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ایس ایس پی ملیر نے بتایا کہ اسٹیل مل کی چوری میں شاہین فورس کے اہلکار ملوث تھے جنہیں گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔ ہم اپنے وسائل کے تحت کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔ شہری آبادی بڑھنے کی وجہ سے اضافی نفری کی ضرورت ہے ۔ ریتی بجری کی چوری پر 9 ایف آئی آر درج ہوچکی ہیں اور مزید ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔جلد متیرو بھرگڑی کے قاتل قانون کی گرفت میں ہوں گے ۔

 

