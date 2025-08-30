آزادی کے بعدکراچی کی جو حیثیت تھی بحال کی جائے ،پاسبان
کراچی (این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائزر طارق چاندی والا نے کراچی کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ آزادی کے بعدکراچی کی جو حیثیت تھی اسے بحال کیا جائے۔
کراچی پر غیر ضروری حق جتانے والے تاریخ کا مطالعہ کریں۔ کراچی وفاق کے زیر انتظام تھا، واپس وفاق کے تحت کیا جائے ۔ کراچی کا مسئلہ انتظامی ہے اس لئے کراچی کے معاملے کا حل انتظامی ہے آئینی نہیں۔ کراچی پر پیپلز پارٹی کی مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے ۔ یہ کوئی سیاس پارٹی نہیں ہے بلکہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے ۔ جب تک پیپلز پارٹی کے پنجے کراچی پر گڑے رہیں گے یہ شہر تباہ ہوتا رہے گا۔