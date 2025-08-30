صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادی کے بعدکراچی کی جو حیثیت تھی بحال کی جائے ،پاسبان

  • کراچی
آزادی کے بعدکراچی کی جو حیثیت تھی بحال کی جائے ،پاسبان

کراچی (این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائزر طارق چاندی والا نے کراچی کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ آزادی کے بعدکراچی کی جو حیثیت تھی اسے بحال کیا جائے۔

 کراچی پر غیر ضروری حق جتانے والے تاریخ کا مطالعہ کریں۔ کراچی وفاق کے زیر انتظام تھا، واپس وفاق کے تحت کیا جائے ۔ کراچی کا مسئلہ انتظامی ہے اس لئے کراچی کے معاملے کا حل انتظامی ہے آئینی نہیں۔ کراچی پر پیپلز پارٹی کی مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے ۔ یہ کوئی سیاس پارٹی نہیں ہے بلکہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے ۔ جب تک پیپلز پارٹی کے پنجے کراچی پر گڑے رہیں گے یہ شہر تباہ ہوتا رہے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دریائوں کیساتھ ہائوسنگ سوسائٹیاں بغیر این او سی بننے کا انکشاف

گورنر سے فپواسا کے وفد کی ملاقات ، مسائل سے آگاہ کیا

سیکرٹری اوقاف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ

گلبرگ سکیم میں آئندہ ہفتے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز

سروسز :مریض کے تیماردار نے نرس کو تھپڑ ماردیا

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سوئی ناردرن گیس کے اقدامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن