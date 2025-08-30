ریڈلائن منصوبہ،متبادل راستے کشادہ کرنے کے اقدامات
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی انتظامیہ یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبہ پر جاری کام کی وجہ سے پیداہونے والے ٹریفک دباؤ کو کم کرنے اور متبادل راستہ کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کر رہی ہے۔
کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے پیر کو ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرکے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ کر کے بی آرٹی منصوبہ پر جاری کام کی وجہ سے فراہم کئے جانے والے متبادل راستہ پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا اور ٹریفک دباو کا نوٹس لیا تھا۔ انھوں نے ڈپٹی کمشنر کو یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف فراہم کردہ متبادل راستہ کو کشادہ کرنے اور تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کی تھی۔ جمعہ کو کمشنر کراچی کو ڈپٹی کمشنر نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ متبادل راستہ کو کشادہ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ۔یونیورسٹی کے ایک جانب محکمہ موسمیات سے نیپا جانے والے راستہ کو کشادہ کر دیا گیا ہے اس راستہ پر رکاوٹیں اور تعمیراتی سامان ہٹادیا گیا ہے ۔ جہاں ٹھیلوں اور دیگر تجازات کی وجہ سے رکاوٹیں تھیں وہ بھی ہٹادی گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر کھلے میں ہولز بھی ڈھک دیئے گئے ہیں۔ اوربارشوں کی وجہ سے بننے والے گڑھے بھی بھر دیے گئے ہیں۔ نیپا سے محکمہ موسمیات یا صفورا جانے والے راستہ پر کام جاری ہے ایک دور روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یونیورسٹی روڈ پر جاری اقدامات کے بعد ٹریفک روانی بہتر ہوگئی ۔