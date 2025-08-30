صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاری ٹاؤن سے فنڈز کے استعمال سے متعلق تفصیلی رپورٹ کیلئے درخواست

  کراچی
لیاری ٹاؤن سے فنڈز کے استعمال سے متعلق تفصیلی رپورٹ کیلئے درخواست

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں لیاری ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں ملنے والے ایک ارب 44 کروڑ روپے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما محمد یاسر نے درخواست دائر کردی۔

 درخواست گزار کے مطابق میونسپل کمشنر لیاری کو سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے روڈ کٹنگ کے عوض ایک ارب 44 کروڑ روپے کی خطیر رقم موصول ہوچکی ہے ۔ ایس ایس جی سی نے اگست 2024 میں لیاری میں گیس لائن بچھانے اور دیگر کام مکمل کیے تھے ،خطیر رقم ہونے کے باوجود لیاری میں سڑکوں کی مرمت یا بحالی کا کوئی کام شروع نہیں کیا گیا جس کے باعث علاقے کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لیاری کی خستہ حال سڑکیں ٹریفک کے مسائل اور حادثات کا باعث بن رہی ہیں جبکہ اربوں روپے فنڈز کے باوجود کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے ۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت میونسپل کمشنر اور ٹاؤن چیئرمین لیاری ٹاؤن سے فنڈز کے استعمال سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرے اور سڑکوں کی مرمت و بحالی کے اخراجات کا تخمینہ بھی پیش کرنے کا حکم دے ۔ درخواست میں میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن، ٹاؤن چیئرمین ، ایس ایس جی سی اور سندھ حکومت کو فریق بنایا گیا ہے ۔

 

