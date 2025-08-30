میئر کاڈاکٹرز فارغ کرنے کا بیان آمرانہ،سیف الدین
کراچی (اسٹاف رپورٹر)نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل کراچی سیف الدین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ عباسی شہید اسپتال میں تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کو فارغ کرنے کا مرتضیٰ وہاب کا بیان شرمناک ہے اور آمرانہ ذہن کا عکاس اور میئر کے منصب سے گرا ہوا ہے۔۔۔
میئر کراچی بتائیں کہ کیا ڈاکٹرز کو نکال کر سٹی وارڈنز کے ذریعے اسپتال چلائیں گے یا کرپشن مافیا جو کے ایم سی میں راج کر رہی ہے وہ ڈاکٹرز کا کام انجام دے گی؟دوسرے صوبوں میں ہاؤس جاب والوں کا معاوضہ 69600 روپے ہے تو سندھ میں 45000 کیوں؟۔انہوں نے کہا کہ رواں سال کے بجٹ میں عباسی شہید اسپتال سے منسلک کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے 50 کروڑ کا فنڈ ختم کردیا گیا اور فیسوں میں بے تحاشہ اضافہ کردیا ہے ، ہاؤس جاب کے ڈاکٹرز کے لیے 20 کروڑ 88 لاکھ روپے رکھے گئے لیکن بجٹ کے باوجود ان کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں، جو سمجھ سے بالاتر ہے ۔ عباسی شہید میں تنخواہیں سندھ حکومت کے ماتحت اسپتالوں کے مقابلے میں کم رکھی گئی ہیں اور گزشتہ 6 ماہ سے یہ ادائیگیاں بھی نہیں کی جارہیں۔ ایسے حالات میں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو قابض میئر انہیں ملازمت سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جو سراسر زیادتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو ان کے پیشے اور اس کی حساسیت کے مطابق تنخواہیں دی جائیں جب ہزاروں کی تعداد میں گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں تو ڈاکٹرز کو تنخواہیں کیوں نہیں دی جاسکتیں۔