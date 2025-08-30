صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادارہ ترقیات کی انسداد تجاوزات کارروائیاں جاری

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ادارہ ترقیات تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں میں مصروف عمل ہے ۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر جنرل آصف جان صدیقی نے گلستان جوہر بلاک 1 میں ماضی میں واگزار کی گئی کے ڈی اے اراضی کا دورہ کیا۔

واضح رہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق جامعہ کراچی سلور گیٹ سے متصل کے ڈی اے اراضی پر جامعہ کراچی کی جانب سے نرسری کی تعمیر کی گئی تھی۔ مزید یہ کہ سال 2023 ء کے دوران تجاوزات کے خلاف آپریشن میں گلستان جوہر بلاک 1کی واگزار کرائی گئی سرکاری اراضی پر ادارہ ترقیات کراچی کی جانب سے خالی آفس کی تزئین و آرائش کا کام جاری تھا۔ڈی جی کے ڈی اے اور ادارے کے افسران و ملازمین کے دورے کے موقع پر جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے طلبا ء کو استعمال کرتے ہوئے مداخلت کا مظاہرہ کیا تاہم جامعہ کراچی و انتظامیہ کی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش ناکام ہوگئی ۔اس موقع پرڈی جی کے ڈی اے نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف سو فیصد کامیابی حاصل کرنے تک بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا،ان کا مزید کہنا تھا کہ کے ڈی اے محکمہ انسداد و تجاوزات کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ قبضہ مافیا سے کے ڈی اے کی اراضیاں ہر صورت واگزار کرائی جائیں۔ضرورت پڑنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون حاصل کیا جائے ،کے ڈی اے اراضیوں کو شرپسندانہ کاروائیوں سے محفوظ کیا جائے ۔

 

