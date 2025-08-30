مغربی تہذیب روحِ مصطفی ؐنکالنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا، شجاع شیخ
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ مغربی تہذیب مسلمانوں کے بدن سے روحِ محمد ؐ نکالنے کے شیطانی ایجنڈا پر عمل پیرا ہے۔
اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ توہینِ رسالت و مقدسات کے ثابت شدہ مجرموں اور اُن کے سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے ۔ جدید دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام دشمن قوتیں ناپختہ مسلم ذہنوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور اسلام، قرآن و صاحبِ قرآن ؐ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں، مگر مسلمانوں کے دلوں میں قرآن اور رسول اللہ ؐکی محبت و عقیدت آج بھی زندہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قادیانیت کا فتنہ بھی مغرب کا ایک حربہ ہے جس کے ذریعے الحاد کو تقویت دی جا رہی ہے۔