ثروت قادری کی سیلابی صورتحال پر تشویش
کراچی (این این آئی)پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر ثروت قادری نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال بہت تشویش ناک ہے۔
اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اور عوام اہلسنت بڑھ چڑھ کر متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں،متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔سندھ میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی صورتِ حال کے ساتھ ساتھ اگر بارشیں ہوگئیں تو اس کے بھی انتظامات کئے جانے چاہیئے ۔اہلسنت خدمت فانڈیشن ریلیف کی صورت میں تمام بنیادی سہولتوں کا سامان کے ساتھ عوام کی خدمت کرے گی۔مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان سنی تحریک متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔متاثرین سیلاب کے لیے طبی امدادی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔