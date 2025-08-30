صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ثروت قادری کی سیلابی صورتحال پر تشویش

  • کراچی
ثروت قادری کی سیلابی صورتحال پر تشویش

کراچی (این این آئی)پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر ثروت قادری نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال بہت تشویش ناک ہے۔

اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اور عوام اہلسنت بڑھ چڑھ کر متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں،متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔سندھ میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی صورتِ حال کے ساتھ ساتھ اگر بارشیں ہوگئیں تو اس کے بھی انتظامات کئے جانے چاہیئے ۔اہلسنت خدمت فانڈیشن ریلیف کی صورت میں تمام بنیادی سہولتوں کا سامان کے ساتھ عوام کی خدمت کرے گی۔مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان سنی تحریک متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔متاثرین سیلاب کے لیے طبی امدادی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی صورتحال،دریاؤں کی نگرانی کیلئے اضافی پولیس نفری تعینات

گندم کی قیمت میں 50فیصد اضافہ، آٹا مہنگا ہونے کا امکان

پی ایچ اے ملتان میں دکانوں کی تاریخی بولی مکمل

سیلاب متاثرین کیلئے کیمپ قائم‘انتظامات تسلی بخش‘ثاقب خورشید

سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد پولیس کی ترجیح، علی بن طارق

الخدمت فاؤنڈیشن کا ساہوکا میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف پلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن