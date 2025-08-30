مٹیاری میں سیلابی خطرہ نہیں، انتظامیہ الرٹ ہے ،ڈپٹی کمشنر
مٹیاری (رپورٹ:عمران راجپوت)ڈپٹی کمشنر مٹیاری محمد یوسف شیخ نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور ملک بھر میں سیلابی صورتحال کے باوجود ضلع مٹیاری میں حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں اور تاحال کوئی علاقہ متاثر نہیں ہوا۔۔۔
تاہم ضلعی انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے بھانوٹ کے مقام پر دریائے سندھ کا دورہ کیا اور ایس ایم بند کے کمزور پوائنٹس کا معائنہ کیا،جہاں ممکنہ خطرے کے پیش نظر فوری حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کے ساتھ پولیس، صحت، آبپاشی، لائیو اسٹاک اور ریونیو سمیت تمام محکموں کے افسران موجود تھے ۔انہوں نے بتایا کہ ضلع میں فلڈ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے ، فلڈ کنٹیجنسی پلان اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز اور مختیارکارز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نچلے علاقوں اور دریا کنارے کے دیہات کا مسلسل دورہ کریں۔ عوامی آگاہی کے لئے مساجد کے اعلانات، ایف ایم ریڈیو، کیبل ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے ، جبکہ این جی اوز کے تعاون سے کمیونٹی سیشنز اور رضاکاروں کی تربیت کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ محفوظ پناہ گاہیں اور ریلیف کیمپس تیار ہیں، مویشیوں کے لئے علیحدہ پناہ گاہ اور چارے کا ذخیرہ بھی رکھا گیا ہے جبکہ موبائل میڈیکل یونٹس اور ہیلتھ ٹیمیں نچلے علاقوں میں تعینات کی جا چکی ہیں۔دورے کے موقع پر رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل زمان بھی موجود تھے جنہوں نے بھانوٹ بند پر کمیونٹیز اور سروری جماعت کے افراد سے ملاقات کی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔