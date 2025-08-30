سیلاب سے نمٹنے کی تیاری مکمل ، گھبرانے کی ضرورت نہیں،دھاریجو
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)سندھ حکومت کی جانب سے ممکنہ سیلاب کی مانیٹرنگ کے لیے مقرر صوبائی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹریز جام اکرام اللہ دھاریجو نے لاڑکانہ میں عاقل آگای، موریا لوپ اور نصرت لوپ بندوں کا دورہ کیا اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر چیف انجینئر سکھر نے وزیر کو چارٹس اور نقشوں کے ذریعے بندوں اور ممکنہ سیلاب کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا کہ پنجاب سے آنے والے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری ہو چکا ہے ، تاہم امید ہے کہ سندھ میں کم پانی پہنچے گا۔انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری موجود ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر آصف زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو اور پوری قیادت صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں پنجاب سے ریلہ گڈو بیراج کے راستے سندھ میں داخل ہوگا جس کا تخمینہ 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی لگایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بارشیں بھی ہوئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمام حفاظتی بند مضبوط ہیں اور فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ ان کے مطابق آئندہ 72 گھنٹے صورتحال کے حوالے سے نہایت اہم ہیں۔اس موقع پر کمشنر لاڑکانہ طاہر سانگی نے کہا کہ کچے کے لوگوں کو ممکنہ سیلاب کے خطرے سے آگاہ کر دیا گیا ہے ۔اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاونِ خصوصی خیر محمد شیخ، ترجمان سندھ حکومت بلند خان جونیجو، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل لاڑکانہ اعجاز احمد لغاری، وائس چیئرمین اسد اللہ بھٹو اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔