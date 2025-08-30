حقوق کراچی مارچ مسائل کے حل کا پیش خیمہ ،منعم ظفر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ پورے سندھ بالخصوص کراچی کی بدترین صورتحال اور عوامی مسائل کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔۔۔
پیپلز پارٹی عوام کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، حقوق کراچی مارچ شہر کے ساڑھے تین کروڑ عوام کے جائز اور قانونی حقوق کے حصول کی جدو جہد کو مزید تیز اور مسائل کے حل کے لیے پیش خیمہ ثابت ہو گا،3دن کے اندر اگر ڈاکٹروں و ہاؤس آفیسرز کی تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر بھر پور احتجاج کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو مین نرسری اسٹاپ شاہراہ فیصل پر اتوار (کل) کو 3بجے دن پریس کلب تا وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہونے والے حقوق کراچی مارچ کے سلسلے میں لگائے گئے کیمپ کے دورے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔منعم ظفر خان نے مارچ میں شرکت کی دعوت کے لیے شہریوں میں ہینڈ بلز بھی تقسیم کیے ، دریں اثناء حقوق کراچی مارچ کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں، جماعت اسلامی کے کارکنان و ذمہ داران شہر بھر میں بڑے پیمانے پرعوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، جمعہ کو نماز کے بعد مساجد کے باہر ہینڈ بلز تقسیم کیے گئے جبکہ درجنوں مقامات پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ، شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اُٹھا کر احتجاج کیا اور سندھ حکومت و قابض میئر کی نا اہلی و ناقص کارکردگی کے خلاف نعرے لگائے ۔