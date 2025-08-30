بل دینے والے صارف کو بجلی ملنی چاہیے ،سندھ ہائیکورٹ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں لائن لاسز کی بنیاد پر شہر میں کی جانے والی بجلی کی لوڈشیڈنگ کے خلاف امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست قابلِ سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کرلیے۔
کے الیکٹرک کے وکیل بیرسٹر ایان میمن نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لوڈشیڈنگ کے معاملات تکنیکی نوعیت کے ہیں اور اس حوالے سے نیپرا سے رجوع کیا جانا چاہیئے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ درست ہے کہ لوڈشیڈنگ کی کئی وجوہات ہیں جن میں لائن لاسز بھی شامل ہیں لیکن جن صارفین نے بروقت بل ادا کیا ہے یا بجلی چوری نہیں کرتے انہیں بجلی فراہم ہونی چاہیئے ۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی گلی میں ایک ہی گھر کا صارف بل ادا کرتا ہے تو اس کو بلاوجہ پریشانی میں مبتلا کرنا درست نہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کے الیکٹرک پری پیڈ کارڈ سسٹم کیوں نافذ نہیں کرتی تاکہ بل دینے والے صارفین متاثر نہ ہوں۔ کے الیکٹرک کے وکیل نے جواب دیا کہ پری پیڈ کارڈز کے نظام کے لیے پالیسی سازی ضروری ہے ۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آج سے بھی کام شروع کیا جائے تو اس نظام کو مکمل ہونے میں پانچ سال لگ جائیں گے لیکن پھر بھی آغاز کرنا ضروری ہے ۔ عدالت نے تجویز دی کہ ایسا نظام بنایا جائے جس میں کارڈ کے بغیر صارف بجلی استعمال نہ کرسکے ۔ اس پر کے الیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ تجویز متعلقہ حکام تک پہنچا دی جائے گی۔