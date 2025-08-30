صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنے زوربازو پرجنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے ، آفاق احمد

  • کراچی
اپنے زوربازو پرجنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے ، آفاق احمد

کراچی (این این آئی)ہم اپنی زمین اور قوم کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم نے کبھی کراچی صوبہ کی بات نہیں کی، ہم جنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے تاکہ کراچی سے سکھر تک سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجروں کا تحفظ ہوسکے۔

ان خیالات کا اظہار مہاجر قومی موومنٹ (پاکستان) کے چیئرمین آفاق احمد نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آنے والے سے ملاقات میں کیا۔ آفاق احمد نے کہا کہ کراچی صوبہ بنانے کی باتیں دوسروں کی زبانیں بولنے والے کررہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ہم نے جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہوکر صوبے کے قیام کی مخالفت کی تھی ، آج وہ طوطے کی طرح کراچی صوبے کی رٹ لگارہے ہیں جو ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے بلکہ اس حوالے سے ہونے والے کسی ریفرنڈم کو بھی نہیں ہونے دیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، جئے سندھ کے علیحدگی پسندوں کو پالتی ہے بلکہ انہیں سندھو دیش کی تحریک چلانے کیلئے باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ کھلے عام پاکستان مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں جس کا مقتدرہ قوتوں کو نوٹس لینا چاہئے ۔ کالا باغ ڈیم سمیت دیگر ڈیموں کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے ، مخالفت کرنے والوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جہاںضرورت ہو وہاں ڈیم بنائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلابی علاقوں میں اشیا خورونوش کی قلت:کئی مقامات پر 36گھنٹے سے بجلی بند

وزیر قانون ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

عبد الرحمن ڈار گوجرانوالہ چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے الیکٹرونکس کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد:ن لیگ کا ورکرز کنونشن ،وفاقی وز را کی شرکت

نبی کریمؐ کی بعثت سے شرک و کفر کے اندھیرے چھٹ گئے :مفتی عثمان

شہری وراثت میں خواتین کو حق دیں :ڈائریکٹر اینٹی کرپشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن