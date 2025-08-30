اپنے زوربازو پرجنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے ، آفاق احمد
کراچی (این این آئی)ہم اپنی زمین اور قوم کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم نے کبھی کراچی صوبہ کی بات نہیں کی، ہم جنوبی سندھ صوبہ بنائیں گے تاکہ کراچی سے سکھر تک سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجروں کا تحفظ ہوسکے۔
ان خیالات کا اظہار مہاجر قومی موومنٹ (پاکستان) کے چیئرمین آفاق احمد نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آنے والے سے ملاقات میں کیا۔ آفاق احمد نے کہا کہ کراچی صوبہ بنانے کی باتیں دوسروں کی زبانیں بولنے والے کررہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ہم نے جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہوکر صوبے کے قیام کی مخالفت کی تھی ، آج وہ طوطے کی طرح کراچی صوبے کی رٹ لگارہے ہیں جو ہم کسی صورت ہونے نہیں دیں گے بلکہ اس حوالے سے ہونے والے کسی ریفرنڈم کو بھی نہیں ہونے دیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، جئے سندھ کے علیحدگی پسندوں کو پالتی ہے بلکہ انہیں سندھو دیش کی تحریک چلانے کیلئے باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ کھلے عام پاکستان مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں جس کا مقتدرہ قوتوں کو نوٹس لینا چاہئے ۔ کالا باغ ڈیم سمیت دیگر ڈیموں کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے ، مخالفت کرنے والوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جہاںضرورت ہو وہاں ڈیم بنائے جائیں۔