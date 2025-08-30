غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ سے مریضوں کی زندگیاں داؤپر لگ گئیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر کے مصروف علاقے حقانی چوک پر قائم نجی اسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ کے باعث مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔
اسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے اور پوری گلی میں قائم تجاوزات کے خاتمے کیلئے صدر ٹائون کے محکمہ انسداد تجاوزات نے گرینڈ آپریشن کیا اورٹریفک کی روانی میں روکاٹ بننے والے ٹھیلے پتھاروں کو ضبط کرلیا ۔صدر ٹائون کی یونین کمیٹی نمبر 8 کے علاقے حقانی چوک پر برہانی اسپتال میں روزانہ ہزاروں مریض علاج معالجے کیلئے آتے ہیں،مریضوں کو اسپتال لیکر آنے والی ایمبولینس کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ اور ٹھیلے پتھارے لگے ہوتے ہیں ۔اسپتال انتظامیہ نے کئی بار اس حوالے سے شکایت ارسال کی ہے لیکن متعلقہ حکام نے کوئی ایکشن نہیں لیا تاہم جمعرات کو اسپتال میں داخل ایک مریض کے اہل خانہ نے پوری گلی میں قائم تجاوزات اور غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ کے خلاف اعلیٰ سرکاری افسران سمیت صدر ٹائون کے محکمہ انسداد تجاوزات حکام کو آگاہ کیا جس کے بعد محکمہ انسداد تجاوزات صدر کے سینئر افسر محمد شاہنواز کی سربراہی میں جمعہ کو ایک گرینڈ آپریشن کیا جس کے نتیجے میں اسپتال والی گلی سے تجاوزات کا خاتمہ کردیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آرام باغ پولیس اور متعلقہ ٹریفک پولیس چوکی کی مبینہ سرپرستی کے باعث برہانی اسپتال کے سامنے غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ قائم ہے جس کی وجہ سے اسپتال میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، علاقہ مکین بھی اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔اسپتال میں داخل مریضوں کے اہل خانہ اور حقانی چوک کے رہائشیوں نے کمشنر کراچی اور ڈی آئی جی ٹریفک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسپتال کے سامنے سے غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ کا خاتمہ کروائیں تاکہ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی جان کو خطرہ نہ ہوسکے ۔