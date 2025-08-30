بلدیہ عظمیٰ : ملازمین کو الیکٹرک بائیکس کی فراہمی شروع
کراچی (اسٹاف رپورٹر )میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بجلی سے چلنے والی بائیکس کے ماحول دوست منصوبے کا افتتاح کردیا۔ پہلے مرحلے میں کے ایم سی کے مختلف محکموں میں کام کرنے والے ڈسپیچ رائیڈرز میں 20 بائیکس تقسیم کی جارہی ہیں۔
اس سلسلے میں جمعہ کے روز صدر دفتر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہاکہ دو لاکھ پندرہ ہزار کی ایک بائیک خریدی ہے ، الیکٹرک بائیکس کو چارج کرنے کے لئے کے ایم سی ہیڈ آفس میں چارجنگ اسٹیشن بھی بنایاہے ، شہر کے مختلف مقامات پر بھی چارجنگ اسٹیشن لگائیں گے ، کے ایم سی میں پہلے مرحلے میں ڈلیوری بوائز کو بائیکس دی جارہی ہیں جبکہ پنک بائیکس خواتین افسران کو دی جائیں گی تاکہ انہیں آمدورفت میں آسانی رہے ، آئندہ کے ایم سی میں کوئی بھی پٹرول بائیک نہیں خریدی جائے گی، تقریب کے دوران میئر کراچی نے کے ایم سی ملازمین کو بائیکس کی چابی دی، اس موقع پرڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، میونسپل کمشنر ایس ایم افضل زیدی، مشیر مالیات گلزار ابڑو، سٹی کونسل میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد، جمن دروان اور دیگر بھی موجود تھے ۔ میئرکراچی نے کہاکہ وفاقی حکومت سے چاہوں گا کہ آسان اقساط پر غریبوں کے لئے کوئی اسکیم لائیں، غریب افراد اس طرح پیسے بچاکر اپنی فیملی پرخرچ کرسکیں گے ، انہوں نے کہاکہ کراچی کی تین بڑی شاہراہوں کو سولر پر منتقل کررہے ہیں جن میں شارع فیصل،شاہراہ ایران اور شاہراہ غالب شامل ہے ، اسٹریٹ لائٹس کی تین سال تک مینٹی ننس بھی کمپنی کے ذمے ہوگی اور یہ منصوبہ 30 ستمبر تک مکمل ہوجائے گا، چند روز میں آپ کو کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ہم نے شہر میں بارش کے حوالے سے انتظامات کئے ہوئے ہیں، تمام نالوں کے چوکنگ پوائنٹس کلیئر کردیے ہیں، میونسپل سروسز کا بارشوں میں جہاں کردار ہے وہیں سٹی وارڈن کا بھی کردار ہے اور وہ بارشوں میں ٹریفک پولیس کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہوں گے ، اس کے علاوہ لوگوں کی سہولت کے لئے اہم شاہراہوں پر کیمپس بھی لگائیں گے ، شہریوں سے کہوں گا کہ بارش میں غیرضروری طورپر باہرنہ نکلیں، ایک سوال پر میئر نے کہاکہ سرکاری نوکر کو سرکار کی بات ماننا ہوتی ہے ، ہڑتال کرکے کام کرنا حل نہیں، جو کام نہیں کرے گا اسے شوکاز دیں گے ، اس کے بعد نوکری ختم کردیں گے ،جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کا سرکار کے ساتھ تنخواہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ، عباسی شہید اسپتال کو پیروں پر کھڑا کرنا شروع کیا ہے ، ڈاکٹرز اور نرسز فرشتہ ہوتے ہیں بائیکاٹ درست نہیں، پریشر میں آکر تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے۔