شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے فری ویزہونی چاہئیں ، پولیس چیف
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے سندھ ہائیکورٹ میں آئینی بینچز کے سربراہ جسٹس کے کے آغا سے ملاقات کی اور بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا مقصد متاثرین کی مدد کرنا ہے ، کسی ایسوسی ایشن سے ہمدردی جتانا نہیں ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ پولیس کی ہیوی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے ہمدردی کا تاثر درست نہیں، بلکہ جتنی ہیوی گاڑیاں پولیس بند کرتی ہے ، سب سے زیادہ شکایات بھی ہیوی ٹریفک ایسوسی ایشن کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے صرف چالان ہی نہیں کیے جاتے بلکہ مقدمات درج کرکے گاڑیاں بھی بند کی جاتی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یکم اکتوبر سے فیس لیس انفورسمنٹ سسٹم نافذ کیا جارہا ہے جس کے بعد پولیس کی براہِ راست مداخلت ختم ہوجائے گی اور شواہد کی بنیاد پر ای چالان جاری ہوگا، جس سے تنازعات کی گنجائش نہیں رہے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہیوی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے معاہدہ کیا ہے کہ بڑی گاڑیوں میں حفاظتی جنگلے اور کیمرے نصب کیے جائیں گے تاکہ حادثات کی روک تھام ممکن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے ، اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اسے قانون کے مطابق سامنا کرنا پڑے گا۔ جاوید عالم اوڈھو نے اس بات پر زور دیا کہ بڑے شہروں میں ہیوی ٹریفک کے لیے فری ویز ہونی چاہئیں اور بندرگاہ تک رسائی کے لیے علیحدہ سڑکیں تعمیر ہونی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کی جارہی ہے کہ انڈسٹریل زونز میں ہیوی ٹریفک کے لیے مخصوص راستے بنائے جائیں اور انہیں گلیوں یا چھوٹی سڑکوں پر آنے سے روکا جائے ۔ اس سلسلے میں پولیس دیگر اداروں کے ساتھ مل کر طویل المدتی منصوبے پر کام کررہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کوششوں سے شہر میں جرائم کی شرح میں کمی آئی ہے تاہم حادثات کی ایک بڑی وجہ سڑکوں کی خستہ حالی بھی ہے ۔ میئر کراچی کا 106 سڑکوں کی مرمت کا اعلان خوش آئند ہے جس سے شہریوں کو بڑی سہولت ملے گی۔