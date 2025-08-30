13 بڑی مارکیٹوں میں قیمتیں چیک کرنے کی خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ
کراچی(اے پی پی)کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا ہے کہ سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی کے مرتکب دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے مختلف اشیا کی ایسوسی ایشنزکے نمائندوں، انتظامیہ اور بیورو آف سپلائی کے افسران پر مشتمل قائم ایڈوائزر ی کمیٹی کے اجلاس کی صدار ت کرتے ہوئے کہی۔
اجلاس میں دالوں ،چاول، آٹے ، گوشت، مصالہ جات، انڈے ،مرغی کے گوشت سمیت کھانے پینے کی اشیا کی قیمتوں کا جائز ہ بھی لیا گیا۔کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کر نے کے لئے موثر اقدامات کئے جائیں، جس میں اشیا خوردنوش،سبزیوں اور فروٹس کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے ، سرکاری نرخوں کو سختی سے نافذ کرنے سمیت سبزی منڈی میں نیلامی کے نظام کو شفاف بنانے اور مارکیٹ کمیٹی کو فعال کرنے کے لئے اقدامات کئے جائیں ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر شرقی کو ہدایت دی کہ آکشن نظام اور ماشہ خوری کے نظام کو شفاف بنانے میں اپنا کردار ادا کریں ۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے ضلع کی مارکیٹوں میں قیمتیں چیک کر نے کے لئے مہم شروع کریں گے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اشیا خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے شہر کی13بڑی مارکیٹوں میں قیمتیں چیک کرنے کی خصوصی مہم شروع کی جائے گی ۔اجلاس میں کراچی ہول سیلرز گروسری ایسوسی ایشن کے صدر رؤف ابراہیم ، کراچی ویجیٹبلز ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندے عبد الرؤف تنولی ،ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شوکت مختار اور دیگر نے شرکت کی۔