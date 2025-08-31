لاڑکانہ ،کندھ کوٹ:مقابلوں میں 2ڈکیت مارے گئے ،اسلحہ برآمد
لاڑکانہ ،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا )لاڑکانہ پولیس نے مبینہ مقابلے میں قتل، ڈکیتی، موٹرسائیکل چوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ڈاکو کو ہلاک کر کے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔
ایس ایس پی احمد فیصل چوہدری کے مطابق نصیرآباد روڈ پر پولیس گشت کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ضلع قمبر شہدادکوٹ کے رہائشی اسد مستوئی مارا گیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہوگئے ۔پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو عبدالقدوس ناریجو کے قتل، شہریوں کو زخمی کرنے ، مختلف تھانوں کی حدود میں متعدد موٹرسائیکل چھیننے اور دکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھا، اس کے خلاف 4 سے زائد مقدمات درج ہیں اور مزید ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ کندھ کوٹ میں بھی مبینہ مقابلے میں ڈاکو ہلاک ہو گیا۔پولیس کے مطابق ڈاکو غلام فرید عرف چھوٹو سبزوئی 20 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ نوکوٹ تھانے کی حدود نفیس نگر میں دن دیہاڑے فائرنگ کے دو علیحدہ واقعات میں دو تاجر زخمی ہوگئے ۔ پہلے واقعے میں نامعلوم موٹرسائیکل سواروں نے تاجر علی غلام ٹنگڑی کو فائرنگ کر کے زخمی کیا جبکہ کچھ فاصلے پر تارا چند بھِیل کو بھی نشانہ بنایا اور ون ٹو فائیو موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔
زخمی علی غلام ٹنگڑی کو تشویشناک حالت میں حیدرآباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ تلہار میں پیرو لاشاری کی رہائشی چار بچوں کی ماں نصرت چانگ ڈاکٹر یونس پٹھان کے مبینہ غلط انجیکشن سے جاں بحق ہوگئی۔ ورثاء کے مطابق خاتون کو سر درد کی شکایت پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا، جہاں انجیکشن لگانے کے بعد طبیعت بگڑ گئی اور گھر لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئی۔ورثاء نے لاش تھانے کے سامنے رکھ کر شدید احتجاج کیا ۔ میرپورخاص میں حیدرآباد روڈ پر بس میں سوار ایک نامعلوم خاتون نے چند گھنٹے قبل پیدا ہونے والا نومولود بچہ کپڑے میں لپیٹ کر بس کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ کسی مسافر نے خاتون کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ خاتون اپنا گناہ چھپا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوگئی۔