خان پورمہر:سیشن جج کا تحصیل اسپتال پر چھاپہ،6ڈاکٹر غائب نکلے
خان پور مہر (نمائندہ دنیا)سیشن جج گھوٹکی منو مل نے خان پورمہر تحصیل اسپتال شیخ حمدان بن محمد کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں سے علاج، ادویات اور سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کیں۔
مریضوں نے شکایت کی کہ اسپتال میں دواؤں کی شدید قلت ہے جبکہ ڈاکٹروں کی غیر حاضری کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔سیشن جج کے اچانک معائنے سے اسپتال عملے میں کھلبلی مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال میں تعینات 7 ڈاکٹروں میں سے صرف ایک ڈیوٹی پر موجود تھا جبکہ ایم ایس سمیت 6 ڈاکٹر غیر حاضر تھے ۔ اس صورتحال پر سیشن جج نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران سے وضاحت طلب کی اور ڈاکٹروں کی غیر حاضری کو مریضوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ سیشن جج نے اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا اور غیر ضروری تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹھیکیدار جہانگیر مہر کو فوری طلب کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ترقیاتی منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے اسپتال عملے کو متنبہ کیا کہ مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی لاپروائی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹروں کی حاضری یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ نگرانی کا حکم دیا گیا اور خبردار کیا کہ خلاف ورزی پر ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔