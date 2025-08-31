48گھنٹوں کے دوران سیلابی ریلا گڈو بیراج پہنچنے کا امکان
میرپورماتھیلو (نمائند ہ دنیا )سندھ میں سیلاب کی آمد اور ممکنہ خطرے کے پیشِ نظر فوکل پرسن لیفٹ بینک و صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر گھوٹکی ایٹ میرپور ماتھیلو کے دفتر میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر منظور کنرانی، ضلع کونسل چیئرمین بنگل خان مہر، رینجرز حکام، ایس ایس پی انور کھیتران، چیئرمین میونسپل کمیٹی جام آصف رزاق دھاریجو سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ڈی سی گھوٹکی نے صوبائی وزیر کو گڈو بیراج، قادرپور شینک بند اور ضلع بھر میں کئے گئے حفاظتی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مقامی سطح پر 27 کشتیاں دستیاب ہیں جبکہ مزید کشتیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 53 ڈی واٹرنگ پمپ، 26 الیکٹرک اور 26 ڈیزل موٹر بھی موجود ہیں۔ ممکنہ طور پر کچے کی 10 یونین کونسلز اور سوا لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں 43 ایمبولینسز، 1026 اینٹی سنیک اور 1998 اینٹی ریبیز ویکسین جبکہ مویشیوں کے لیے 3لاکھ ویکسین بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر سیڈا نے اجلاس کو بتایا کہ رانونتی، دلوارو اور ماچھکو کے حفاظتی بندوں پر مرمتی کام مکمل ہو چکا ہے ۔ سردار محمد بخش مہر نے ہدایت دی کہ تمام افسران الرٹ رہیں اور عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا بندوبست کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ کی واضح ہدایت ہے کہ ایک بھی انسانی جان ضائع نہ ہو۔ان کا کہنا تھا کہ پنجند تک پہنچنے والا سیلابی ریلا 48 گھنٹوں میں گڈو بیراج پہنچ سکتا ہے۔