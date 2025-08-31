دریائے سندھ پر نچلے درجے کا سیلاب،کچے کی فصلیں زیرِ آب
کنڈیارو، سکھر (نمائندگان دنیا)کنڈیارو میں دریائے سندھ بھری لوپ بند کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب داخل ہوگیا، جس کے باعث کچے کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ زمین پر کاشت کی گئی فصلیں زیرِ آب آگئیں۔
سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رکن قومی اسمبلی سید ابرار علی شاہ اور سید سرفراز حسین شاہ نے دریائے سندھ کے بکھری ایس ایم لوپ بند کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی کے افسران نے انہیں پانی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے سندھ میں آئندہ دنوں مزید سیلابی ریلوں کے گزرنے کا امکان ہے ، جس کے پیشِ نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کردیا گیا ہے ۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی متاثرہ علاقوں میں بروقت اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے ۔اس موقع پر سید ابرار علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کی ہدایات پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام اور ان کے مال مویشی کو ممکنہ نقصان سے بچایا جاسکے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ادارے ہر وقت چوکس رہیں اور حفاظتی بندوں کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جاسکے۔ علاوہ ازیں محکمہ آبپاشی حکام کے مطابق گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران گڈو بیراج پر صورتحال نارمل ہے ، اس وقت گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3 لاکھ 83 ہزار 299 جبکہ اخراج 3 لاکھ 50 ہزار 943 ریکارڈ کیا گیا۔