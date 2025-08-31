بند کمزور،فنڈز افسران کی جیبوں میں،اللہ خیر کرے ،مرتضیٰ جتوئی
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)جی ڈی اے رہنما مرتضیٰ جتوئی نے کہا ہے کہ سندھ میں ترقیاتی کاموں اور خصوصاً آبپاشی کے نظام کی حالت سب کے سامنے ہے ، فنڈز خرچ ہونے کے بجائے افسران کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بند کمزور ہوچکے ہیں اور اگر پانی کا دباؤ بڑھا تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے ۔
ان کا کہنا تھا کہ 5 ستمبر تک گڈو بیراج پر 9 سے 10 لاکھ کیوسک پانی آسکتا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اللہ ہی خیر کرے تو بند یہ دباؤ برداشت کر سکیں گے ۔انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے ، شمالی علاقوں میں شدید بارشوں، بادل پھٹنے اور گلیشیئر پگھلنے سے اچانک پنجاب اور سندھ میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ وہ وقت یاد کرتے ہوئے بولے کہ 1997 میں بطور وزیر آبپاشی انہوں نے جیپ پر گڈو سے سمندر تک سفر کرکے صورتحال کا خود جائزہ لیا تھا۔مرتضیٰ جتوئی نے مزید کہا کہ بھٹو خاندان سے ہمارے تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار بھٹو شہید بھٹو کے اصل وارث ہیں، انہوں نے نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے ، ہم اس جماعت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپوزیشن کے اتحاد میں جے یو آئی، عباسی، جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں پہلے سے موجود ہیں، اگر جونیئر بھٹو بھی ہمارے ساتھ مل کر چلیں تو انتخابات میں پیپلز پارٹی کے خلاف ون ٹو ون مقابلہ ممکن ہوگا اور اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہونے سے بچے گا۔ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ آئندہ انتخابات میں اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے۔