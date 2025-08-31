صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بند کمزور،فنڈز افسران کی جیبوں میں،اللہ خیر کرے ،مرتضیٰ جتوئی

  • کراچی
بند کمزور،فنڈز افسران کی جیبوں میں،اللہ خیر کرے ،مرتضیٰ جتوئی

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)جی ڈی اے رہنما مرتضیٰ جتوئی نے کہا ہے کہ سندھ میں ترقیاتی کاموں اور خصوصاً آبپاشی کے نظام کی حالت سب کے سامنے ہے ، فنڈز خرچ ہونے کے بجائے افسران کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بند کمزور ہوچکے ہیں اور اگر پانی کا دباؤ بڑھا تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے ۔

 ان کا کہنا تھا کہ 5 ستمبر تک گڈو بیراج پر 9 سے 10 لاکھ کیوسک پانی آسکتا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اللہ ہی خیر کرے تو بند یہ دباؤ برداشت کر سکیں گے ۔انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے ، شمالی علاقوں میں شدید بارشوں، بادل پھٹنے اور گلیشیئر پگھلنے سے اچانک پنجاب اور سندھ میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ وہ وقت یاد کرتے ہوئے بولے کہ 1997 میں بطور وزیر آبپاشی انہوں نے جیپ پر گڈو سے سمندر تک سفر کرکے صورتحال کا خود جائزہ لیا تھا۔مرتضیٰ جتوئی نے مزید کہا کہ بھٹو خاندان سے ہمارے تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار بھٹو شہید بھٹو کے اصل وارث ہیں، انہوں نے نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے ، ہم اس جماعت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپوزیشن کے اتحاد میں جے یو آئی، عباسی، جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں پہلے سے موجود ہیں، اگر جونیئر بھٹو بھی ہمارے ساتھ مل کر چلیں تو انتخابات میں پیپلز پارٹی کے خلاف ون ٹو ون مقابلہ ممکن ہوگا اور اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہونے سے بچے گا۔ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ آئندہ انتخابات میں اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب ، 84 فلڈ ریلیف کیمپس فعال

سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

اوپن یونیورسٹی امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے

پیف کی سکولوں کو فلڈ ہدایات، احتیاطی تدابیر لازم قرار

سیلاب متاثرین کا بروقت انخلا یقینی بنائیں‘عمرانہ توقیر

سیلاب سے نمٹنے کیلئے افسر اور مشینر ی متحرک :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل