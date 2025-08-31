جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن کی تقریب ،احتجاج روک دیاگیا
حیدر آباد(نمائندہ دنیا)جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (ایچ آر سی پی)نے حیدرآباد پریس کلب میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔
تاہم تقریب کے آغاز سے قبل ہی پریس کلب کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کے باعث جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے اہلِ خانہ ایچ آر سی پی کے دفتر تو پہنچے لیکن تقریب میں شریک نہ ہو سکے ۔تقریب کے اختتام پر متاثرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی تیاری کی، مگر پولیس نے مظاہرین کو احتجاج سے روک دیا، جس پر شرکاء نے پولیس کے رویے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔