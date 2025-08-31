صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن کی تقریب ،احتجاج روک دیاگیا

  • کراچی
جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن کی تقریب ،احتجاج روک دیاگیا

حیدر آباد(نمائندہ دنیا)جبری گمشدگیوں کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (ایچ آر سی پی)نے حیدرآباد پریس کلب میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔

 تاہم تقریب کے آغاز سے قبل ہی پریس کلب کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کے باعث جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے اہلِ خانہ ایچ آر سی پی کے دفتر تو پہنچے لیکن تقریب میں شریک نہ ہو سکے ۔تقریب کے اختتام پر متاثرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی تیاری کی، مگر پولیس نے مظاہرین کو احتجاج سے روک دیا، جس پر شرکاء نے پولیس کے رویے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب : 28 موضع جات متاثر، 26 ہزار مکین ریسکیو

وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

سی ٹی او کا سیلاب کے پیش نظر راوی سے ملحقہ علاقوں کا دورہ

پنجاب پرانشل کوآپریٹو بینک کا ایوانیز سلوشن کے ساتھ معاہدہ

نجی سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر اور رولز بنانے کیلئے کمیٹی تشکیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل