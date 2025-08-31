صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کیس کے دو ملزمان کی ضمانت مسترد

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے ایف آئی اے اہلکار بن کر فیروز آباد کے علاقے میں 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کے کیس میں ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔

عدالت نے دو ملزمان شہروز اور نمرا کی ایک، ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرلی جبکہ دو دیگر ملزمان شہریار اور یسریٰ کی ضمانت مسترد کردی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزم شہروز اور نمرا سے مزید تفتیش درکار نہیں، لہٰذا انہیں جیل میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ ملزمان شہریار اور یسریٰ سے برآمدگی عمل میں آئی ہے ، اس لیے ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ 

